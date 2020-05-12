В США подали коллективный иск против IKEA

Коллективный иск в суд против шведской торговой сети IKEA подали в американском штате Пенсильвания. Причиной стали комоды.
Меры IKEA по отзыву комодов, к сожалению, оказались недостаточными и неэффективными в плане информирования клиентов об отзыве, устранения опасной продукции из домов клиентов, а также возмещения клиентам ущерба в размере полной стоимости данных дефективных и опасных шкафов, — говорится в иске.
Из-за дефектов на мебели погибли несколько детей. Они скончались в результате падения на них комодов. После этого IKEA решила изъять эту серию из продажи.
NEWS.ru ранее писал, что IKEA в Китае отзывает опасные детские нагрудники.
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