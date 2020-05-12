В США подали коллективный иск против IKEA

https://static.news.ru/photo/88a94d3a-9470-11ea-874a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7aktuell.de MG imago-images.de/Global Look Press

Коллективный иск в суд против шведской торговой сети IKEA подали в американском штате Пенсильвания. Причиной стали комоды.

Меры IKEA по отзыву комодов, к сожалению, оказались недостаточными и неэффективными в плане информирования клиентов об отзыве, устранения опасной продукции из домов клиентов, а также возмещения клиентам ущерба в размере полной стоимости данных дефективных и опасных шкафов, — говорится в иске.

Из-за дефектов на мебели погибли несколько детей. Они скончались в результате падения на них комодов. После этого IKEA решила изъять эту серию из продажи.

NEWS.ru ранее писал, что IKEA в Китае отзывает опасные детские нагрудники.