В США передумали посмертно помиловать убитого полицейским Флойда

Рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда, проходившего по делу о наркотиках 2004 года, отозвал совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения. Об этом сообщили местные СМИ.

Были отозваны 25 рекомендаций о помиловании, включая поданную в отношении Флойда, — пишет издание Dallas News.

В сообщении поясняется, что решение было принято в связи наличием в рекомендации процедурных ошибок и «несовпадений с правилами совета». При этом не исключается, что Флойда всё ещё могут помиловать позднее.

Прошение о помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках ранее подала адвокат Эллисон Матис. Флойд был арестован в феврале 2004 года по обвинению в продаже крэк-кокаина. Он признал свою вину и получил тюремное заключение сроком на 10 месяцев.

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда произошло в мае 2020 года в Миннеаполисе. В ходе ареста Флойда полицейский Дерек Шовин применил удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве.

В июне 2020 года американский суд приговорил Дерека Шовина к 22 годам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда. При этом сторона обвинения просила для Шовина 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего требовали пожизненного заключения.