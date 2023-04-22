В США предрекли потерю контроля над ядерным оружием Politico: страны Европы начнут создавать ядерное оружие

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Наращивание ядерного потенциала России и Китая, а также возможное стремление США к изоляционизму в будущем вынудят страны Европы создавать собственное ядерное оружие, сообщает американское издание Politico. По его мнению, после этого контроль над смертоносным оружием в мире будет потерян.

Активная ядерная программа Китая и рост ядерного превосходства России над Европой, а также снижение глобального доверия к ядерному зонтику США, который может в любой момент исчезнуть, подтолкнет страны Европы к разработке национальных решений в области ядерного оружия, — отмечается в публикации.

В материале отмечается, что вскоре также можно будет забыть и про Договор о нераспространении ядерного оружия.

В настоящее время в Европе ядерное оружие есть только у Франции и Великобритании. В Китае недавно указали на то, что вступление Финляндии в НАТО может подтолкнуть Россию к наращиванию ядерного потенциала.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Китай к 2035 году будет иметь порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. В этой связи НАТО следует готовиться к «более опасному и конкурентному» миропорядку уже в ближайшем будущем, считает он. По данным Пентагона, в конце ноября 2022 года Китай имел в своем запасе порядка 400 ядерных боеголовок.