В США ответили на призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО

«Проблематичными» назвали США призывы России убрать ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО. Об этом сообщила высокопоставленная представитель госдепартмента. Её слова приводит РИА Новости.

Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом, — сказала чиновница.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. При этом он отверг обвинения в том, что НАТО угрожает России.