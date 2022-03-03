В США отложили испытания межконтинентальной баллистической ракеты

В США военные отложили плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит Twitter оборонного ведомства.

Мы хотели продемонстрировать, что мы являемся ответственной ядерной державой, — объяснил он.

По словам Кирби, ведомство приняло подобное решение для того, чтобы продемонстрировать отсутствие у США намерений участвовать в каких-либо действиях, которые можно неправильно понять и истолковать.

По данным The Wall Street Journal, испытательный пуск ракеты должен был состояться уже на этой неделе, 3 марта. Предполагалось, что испытания пройдут на базе Ванденберг в Калифорнии. Однако администрация президента Джо Байдена решила перенести испытания из-за напряжённости в отношениях с Россией и проведении спецоперации на Украине.

Цель испытаний Minuteman III, которые проводятся несколько раз в год, «подтвердить и проверить эффективность, готовность и точность системы оружия».

27 февраля, через три дня после начала спецоперации по «демилитаризации» Украины, президент РФ на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.