Салливан: США не признают вхождение в состав России новых регионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединенные Штаты никогда не признают готовящиеся референдумы о вхождении неподконтрольных Киеву территорий в состав России, заявил советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. Трансляция доступна на сайте Белого дома. Он назвал грядущие плебисциты оскорбительными.

Мы считаем, что Россия будет использовать этот ненастоящий референдум в качестве основания для вероятной аннексии этих территорий либо сейчас, либо в будущем, — заявил Салливан.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Позднее, 20 сентября, депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Глава ЛНР Леонид Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

В тот же день Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это. Плебисцит о вхождении ДНР в состав России состоится также с 23 по 27 сентября.