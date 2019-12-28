https://static.news.ru/photo/d1cf6992-2a24-11ea-8461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sterling Backus/twitter.com

Итальянская компания Lamborghini сделала подарок двум американцам, собравшим автомобиль производителя на 3D-принтере.

По данным телекомпании СNN , представители автомобилестроителя предложили мужчинам обменять на время обменять напечатанный спорткар на настоящий. Компания на две недели безвозмездно предоставила отцу и сыну Lamborghini Aventador S Roadster стоимостью $460 тыс.

На создание машины на 3D-принтере американцы потратили $23 тыс. Автором идеи выступил отец, который придумал собрать Lamborghini из напечатанных деталей пока играл в видеоигру.

Ранее News.ru писал о том, что житель Санкт-Петербурга Сергей сдаёт всем желающим в аренду суперкар Lamborghini Aventador, 10 минут поездки на котором обойдутся в 4 тысячи рублей.