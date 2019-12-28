Итальянская компания Lamborghini сделала подарок двум американцам, собравшим автомобиль производителя на 3D-принтере.
По данным телекомпании
На создание машины на 3D-принтере американцы потратили $23 тыс. Автором идеи выступил отец, который придумал собрать Lamborghini из напечатанных деталей пока играл в видеоигру.
Ранее News.ru писал о том, что житель Санкт-Петербурга Сергей сдаёт всем желающим в аренду суперкар Lamborghini Aventador, 10 минут поездки на котором обойдутся в 4 тысячи рублей.
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