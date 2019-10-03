https://static.news.ru/photo/d217551e-e5f9-11e9-aeee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

От восточного лошадиного энцефалита в разных регионах Соединённых Штатов умерли 11 человек. Переносчиками этого вируса являются комары.

Как сообщает CNN, 11-й летальный случай был зафиксирован в штате Мичиган. Это был четвёртый человек, скончавшийся в регионе от этого вируса. Ранее три человека умерли от восточного лошадиного энцефалита в Массачусетсе, ещё трое — в Коннектикуте и один — в штате Род-Айленд.

В США ежегодно регистрируется 5–10 случаев этого заболевания у людей и лишь 30% из них имеют летальный исход. В настоящее время вакцина от этого вируса разработана только для лошадей.

Как писал News.ru, президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался от редчайшего вируса, лекарства от которого ещё не существует. Лидер страны умер на 62-м году жизни. Как рассказал глава Центрального управления здравоохранения Вьетнама, болезнь была выявлена у главы государства ещё летом прошлого года. По его словам, для лечения Чан Дай Куанг шесть раз летал в Японию, но безрезультатно.