В США от коронавируса умерли более 121 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/bfe88a84-b2e5-11ea-92ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число жертв новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в США достигло 121,4 тысячи человек. За последние сутки в стране скончались 678 заразившихся.

США продолжает удерживать первое место по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса. С начала пандемии здесь было выявлено более 2,2 млн случаев заражения. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистике и новостях по важнейшим мировым событиям.

Второе место занимает Бразилия. Там зафиксировано более 1 млн заразившихся. Жертвами инфекции стали около 50 тысяч человек.

Третье место в рейтинге принадлежит России, где выявлено 576,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Количество умерших составляет 8 тысяч человек.

Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Всего случаи коронавируса зарегистрированы более чем в 200 странах мира.

Ранее NEWS.ru писал, что в США в числе заразившихся COVID-19 — более 62 тысяч медработников. По данным на конец мая, около 300 из них скончались.