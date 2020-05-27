В США коронавирусом заразились более 62 тысяч медработников

Тысячи американских докторов и медсестёр заразились коронавирусом, заботясь о пациентах с инфекцией. Об этом сообщили в центрах по контролю и профилактике заболеваний США.
По подсчётам специалистов, заражение COVID-19 было выявлено у 62 344 медицинских работников, из них 291 умер.
В реальности эти цифры, вероятно, выше,
В прошлый раз центры публиковали информацию о заражённых инфекцией медработниках 15 апреля. Тогда число медиков и медсестёр с коронавирусом составляло 9282 человека.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предрёк Штатам вторую волну коронавируса. Специалист считает, что к росту распространения инфекции могут привести массовые скопления людей на улицах американских городов, писал NEWS.ru.
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