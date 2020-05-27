В США коронавирусом заразились более 62 тысяч медработников

https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

Тысячи американских докторов и медсестёр заразились коронавирусом, заботясь о пациентах с инфекцией. Об этом сообщили в центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

По подсчётам специалистов, заражение COVID-19 было выявлено у 62 344 медицинских работников, из них 291 умер.

В реальности эти цифры, вероятно, выше, отмечает CNN. Во многих отчётах об инфицированных не указывается, в какой сфере работает тот или иной пациент.

В прошлый раз центры публиковали информацию о заражённых инфекцией медработниках 15 апреля. Тогда число медиков и медсестёр с коронавирусом составляло 9282 человека.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предрёк Штатам вторую волну коронавируса. Специалист считает, что к росту распространения инфекции могут привести массовые скопления людей на улицах американских городов, писал NEWS.ru.