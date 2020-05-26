Онищенко предрёк США вторую волну коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что массовые скопления людей на улицах американских городов могут привести к росту распространения коронавирусной инфекции.
Могут пострадать люди, которые могли бы остаться вне этих процессов, если бы соблюдали режимы социального дистанцирования и самоизоляции, — заявил Онищенко в беседе с RT.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что ухудшение эпидемиологической ситуации в США происходит из-за решения американских властей.
Безусловно, то, что Трамп скептически относится к эпидемиологическим мерам безопасности, негативно сказывается на ситуации, — отметил эксперт.
Напомним, в США были ослаблены ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на тяжёлую обстановку в ряде штатов. Местные власти просят граждан соблюдать меры социального дистанцирования и носить с собой средства индивидуальной защиты, но часто граждане не соблюдают эти меры предосторожности.
NEWS.ru писал, что жителям Нью-Йорка разрешили собираться компаниями до 10 человек. Соответствующее разрешение подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Горожане смогут устраивать пикники на задних дворах, а также посещать пляжи по выходным.
Всего в Штатах более 1,6 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Более 107 тысяч выздоровели, свыше 3,3 тысячи умерли.