Жителям Нью-Йорка разрешили собираться компаниями до 10 человек

https://static.news.ru/photo/ad53d548-9cfd-11ea-800e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Global Look Press

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пописал распоряжение, смягчающее ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Жителям разрешено собираться группами до 10 человек.

Ньюйоркцы могут устраивать пикники на задних дворах и в парках, а также посещать пляжи по выходным. При этом подчёркивается, что граждане должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и придерживаться других мер, которые направлены на предотвращение распространения инфекции.

Мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио, в свою очередь, заявил, что пляжи мегаполиса пока останутся закрытыми. Он заверил, что эта ограничительная мера будет снята до окончания лета, сообщает Associated Press.

В США выявлено свыше1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали около 96 тысяч человек. В Нью-Йорке число заразившихся составило 358 тысяч человек, умерли 28,8 тысячи.

В России, согласно последним данным, выявлено 335,8 тысячи случаев заражения. Более 107 тысяч человек выздоровели, свыше 3,3 тысячи умерли. В Москве 161,3 тысячи заболевших, 47,4 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в США обвинили в терроризме жителя штата Флорида, который кашлял и плевал в полицейских, утверждая, что заражён коронавирусом. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.