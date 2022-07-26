В США оспорили право Украины на борщ TAC: Украина не имеет исключительных прав на борщ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Украина не может заявлять исключительные права на борщ, заявила журналист Катя Седжвик. В статье, опубликованной изданием The American Conservative, она отметила, что блюдо могли придумать даже французы.

Автор публикации подчеркнула, что имени изобретателя борща история не сохранила. Нынешний спор о блюде, по ее мнению, напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

Блюдо старше хроник, которые подтверждают его существование, а возможно предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу, указала Седжвик. Она допускает, что борщ придумали на территории современной Украины. Однако, считает журналист, неизвестно, кто первый в таком многонациональном регионе решил добавить в суп ключевой элемент — свеклу.

Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями, — добавила автор.

Ранее стало известно, что издание The American Conservative высмеяло украинцев, которые радуются победе в «борщовой битве» с Россией. В июле украинский борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, однако автор статьи отмечает, что такое решение организации не говорит о том, что блюдо принадлежит Киеву.