https://static.news.ru/photo/d629b0ac-bc69-11e9-a9b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ущерб, нанесённый природной стихией инфраструктуре 24 американских штатов, составил $1,2 млрд.

Associated Press (AP) проанализировало документы, опубликованные властями штатов. По данным агентства, наибольший ущерб был причинён инфраструктуре Небраски. Там власти оценили убытки от стихии в $435,9 млн. Однако цифры могут увеличиться, так как не все города предоставили данные об экономических потерях из-за штормов и наводнений.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм «Барри» набрал силу урагана. Он обрушился на Луизиану. У более 62 тысяч человек на юго-востоке Соединённых Штатов возникли проблемы с электроснабжением.