https://static.news.ru/photo/d44767a2-a585-11e9-a8d0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matthew Hatcher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм «Барри», движущийся в сторону американского штата Луизиана, набрал силу урагана.

У более 62 тысяч человек на юго-востоке Соединённых Штатов возникли проблемы с электроснабжением. Луизиана готовится к ураганным ветрам и наводнениям. Утренние рейсы в Новый Орлеан отменяются, сообщает РИА Новости .

Власти города опасаются выхода реки Миссисипи из берегов.

Метеорологи ожидают выпадения до 63,5 см осадков.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана.