Фото: Matthew Hatcher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм «Барри», движущийся в сторону американского штата Луизиана, набрал силу урагана.

У более 62 тысяч человек на юго-востоке Соединённых Штатов возникли проблемы с электроснабжением. Луизиана готовится к ураганным ветрам и наводнениям. Утренние рейсы в Новый Орлеан отменяются, сообщает РИА Новости.

Власти города опасаются выхода реки Миссисипи из берегов.

Метеорологи ожидают выпадения до 63,5 см осадков.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана.

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