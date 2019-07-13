Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм «Барри», движущийся в сторону американского штата Луизиана, набрал силу урагана.
У более 62 тысяч человек на юго-востоке Соединённых Штатов возникли проблемы с электроснабжением. Луизиана готовится к ураганным ветрам и наводнениям. Утренние рейсы в Новый Орлеан отменяются, сообщает
Власти города опасаются выхода реки Миссисипи из берегов.
Метеорологи ожидают выпадения до 63,5 см осадков.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана.