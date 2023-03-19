В США оценили стратегическое решение Путина Hill: визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Путиным бросают вызов Вашингтону

Фото: Courtney Sacco/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, заявила обозреватель Hill Эллен Митчелл. По ее мнению, политики на Западе это понимают, потому и встревожились лишь от одного сообщения о предстоящих переговорах между Москвой и Пекином.

Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций, — считает Митчелл.

Она предположила, что вероятными итогами встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет «публичное подтверждение партнерства двух стран» в ситуации, когда Запад несправедливо вмешивается в их дела. Чем бы переговоры не закончились, уверена Митчелл, личная встреча двух лидеров укрепит связи между ними.

Ранее китайская газета Global Times заявила, что отношения между Пекином и Москвой не допускают давления, а также вмешательства третьих стран. Издание вышло с редакционной статьей в преддверии визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, в которой назвала этот принцип новым в отношениях между Китаем и Россией.