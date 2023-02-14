В США объяснили рост сообщений о летающих объектах Кирби: большое число найденных летающих объектов над США связано с улучшением радаров

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Большое число найденных в небе над Соединенными Штатами летающих объектов связано с регулировкой настроек радаров, заявил в интервью CNN координатор стратегических коммуникаций в Совбезе США Джон Кирби. По его словам, в будущих таких известий станет только больше. По мнению чиновника, неизвестные летающие объекты могут представлять опасность для американцев.

Сотрудники североамериканского командования ПВО настроили параметры радиолокационных систем, степень чувствительности, чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров. И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций, — сказал Кирби.

В минувшие выходные сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.

Между тем глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.