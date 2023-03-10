В США объяснили появление публикаций о «Северных потоках» Аналитики США: публикации о «Северных потоках» делают «козлом отпущения» Украину

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Место утечки газопровода «Северный поток» после подрыва

Публикации СМИ о причастности проукраинской группировки к терактам на «Северных потоках» делают Киев крайним, считают американские аналитики. По их мнению, это может свидетельствовать о желании Белого дома перейти к переговорам для урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что газета New York Times сообщила на этой неделе о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя трубопроводов «Северные потоки» стоит некая проукраинская группировка.

Я думаю, что новые и не очень убедительные разоблачения New York Times могут быть нелепой и не очень убедительной попыткой потушить тлеющие разногласия, которые могут привести к непредсказуемым поворотам в немецкой политике и в конечном итоге порвать американо-германскую дружбу и НАТО вместе с ней, — считает основатель компании Krainer Analytics Алекс Крейнер.

По его словам, в Белом доме пытаются повлиять на мнение Берлина о причастности США к подрывам газопроводов. Для сохранения «великой дружбы» с Германией Вашингтону «нужен кто-то еще, кого можно было обвинить».

Когда победители будут писать свою историю, они отретушируют разоблачения Херша, назвав их, вероятно, правоэкстремистской версией событий, — подчеркнул эксперт.

Он считает смехотворной версию про украинский след, но в Белом доме хотят, чтобы такая «правда» для потомков вошла в учебники истории, уверен Крейнер.

Его в этой позиции поддержал американский аналитик Джереми Кузмаров. По его мнению, публикация Херша заставила Белый дом искать «альтернативную» версию событий и Украина «оказалась» здесь очень кстати.

Ранее сообщалось, что немецкое издание Spiegel выяснило модель яхты, которая была, предположительно, использована в ходе подготовки подрыва на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По информации СМИ, 15-метровое судно модели «Bavaria Cruiser 50» арендовали через неизвестную чартерную фирму, базирующуюся на острове Рюгена.