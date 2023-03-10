Появились подробности о яхте, связанной с терактом на «Северных потоках» Spiegel выяснил подробности о яхте, связанной с терактом на «Северных потоках»

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Немецкое издание Spiegel выяснило модель яхты, которая была, предположительно, использована в ходе подготовки подрыва на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Также издание узнало курс следования судна.

Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген, — пишет Spiegel.

По информации СМИ, 15-метровое судно модели «Bavaria Cruiser 50» арендовали через неизвестную чартерную фирму, базирующуюся на острове Рюгена. Свой путь корабль начал из порта Росток-Варнемюнде, затем он ненадолго пришвартовался на севере порта Вик.

В прокуратуре Германии ранее сообщили об обысках неназванного судна с подозрительной арендой. Следственные мероприятия там проходили с 18 по 20 января текущего года. Правоохранители подтвердили, что это судно могло быть использовано для перевозки взрывных устройств, при этом никаких подозрений в отношении сдавших яхту в аренду сотрудников немецкой компании у прокуратуры нет.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины, либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. Чуть позже немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что следователи обнаружили судно, связанное с Украиной, которое может быть причастно к подрыву «Потоков».

Обе нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока — 2» были подорваны в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Газопроводы были повреждены в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, власти которых занялись расследованиями инцидента наряду с правительством ФРГ. Изначально выдвигалась версия о преднамеренной диверсии.