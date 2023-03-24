В США обидчику Трампа прислали конверт с белым порошком Fox News: планирующему обвинение Трампа прокурору прислали конверт с белым порошком

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Конверт с неизвестным белым порошком прислали в здание, в котором расположен офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Как ожидается, он должен вынести обвинение в адрес бывшего президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в 12:00 по местному времени (19:00 мск) 24 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы полицейского управления.

Конверт с белым порошком был обнаружен в отделе корреспонденции по адресу Центер-стрит 80, — рассказали в полиции.

Издание nydailynews.com в свою очередь сообщило, что на конверте было написано «Элвин». В полиции данную информацию не подтвердили и не рассказали, каким веществом является белый порошок. При этом правоохранители заверили, что о пострадавших ничего не сообщалось. Подозреваемых также нет, а кому предназначалось письмо, неясно.

18 марта Трамп заявил, что в ближайшее время его арестуют. Он призвал своих сторонников выходить на улицы. По его словам, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен. Причиной предъявления уголовных обвинений может стать история с якобы имевшей место выплатой крупной суммы денег порноактрисе Сторми Дэниелс. Взамен она должна была молчать о связи с Трампом.