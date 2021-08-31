В США обеспокоились ростом популярности домашнего обучения

Во время пандемии коронавируса число обучающихся на дому детей в США увеличилось почти вдвое. Это может привести к ослаблению и без того имеющей трудности американской системы образования. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что некоторые родители потеряли веру в традиционные школы, а другие опасаются подвергнуть своих детей риску заболеть коронавирусом. Согласно отчёту Bellwether Education Partners, почти 2,6 миллиона детей перешли с традиционной школы на домашнее обучение с начала пандемии. Сейчас на дому получают знания около пяти миллионов учеников.

По словам старшего аналитика Bellwether Алекса Спурриера, число обучающихся на дому выросло не только из-за пандемии. Дело в том, что многие родители подумали, что им нужны более индивидуальные варианты обучения для своих детей, а именно большее внимание со стороны преподавателей или индивидуальные планы занятий. Кроме того, многие семьи предпочитают обучать своих детей на дому, так как они недовольны тем, как школьникам рассказывают о расизме на фоне протестов за социальную справедливость и растущей ненависти к азиатам.

Помимо семей, перешедших на домашнее обучение, миллионы американцев перевели своих детей из государственных школ в частные. По данным Bellwether, число таких учеников составило 8,7 миллиона. В то же время не у всех работающих семей есть деньги, чтобы отправить детей на домашнее обучение, а значит их число могло быть большим. Директор Семейного фонда Уолтона Роми Друкер сказала, что пандемия наглядно показала проблемы американской системы образования. Она считает, что школам придётся вернуть доверие родителей.

Родители хотят большей индивидуализации, и, похоже, эта тенденция сохранится, — сказала она.

Ранее в США прошли акции протеста против ношения масок в школах и колледжах.