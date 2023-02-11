В США назвали вторую цель Вашингтона в конфликте на Украине Американский политик Барака: Германия станет второй целью США на Украине после России

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Второй по значимости задачей США в конфликте на Украине является ослабление Германии. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты страны от партии зеленых Аджаму Барака. Так он прокомментировал информацию о причастности администрации Белого дома к подрыву «Северных потоков».

Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью, — написал Барака.

Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Тогда в четырех местах магистралей, проложенных по дну Балтийского моря, были обнаружены утечки. Дания и Германия приступили к расследованию произошедшего, однако их действия ни к каким конкретным результатам не привели. В Кремле при этом объявили, что взрывы являются актом международного терроризма.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.