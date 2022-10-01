В США увидели признаки напряженности внутри НАТО из-за Украины The Hill: единство НАТО по отношению к Украине начало давать трещины

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Единство НАТО по отношению к Украине находится под угрозой, написал обозреватель Уильям Молони в статье для The Hill. Журналист указал, что это происходит из-за экономических проблем, охватывающих Альянс. В связи с этим, считает Молони, в стенах Блока начинается политическая нестабильность, порождающая разногласия в отношении Украины.

По мере того как экономические проблемы охватывают страны Альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться, — написал Молони.

В качестве яркого примера автор указал на позицию Турции, блокирующей вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Помимо этого, отдельного внимания заслуживает вопрос вывоза украинского зерна в Европу, пишет Молони.

Украина начала экспортировать большие объемы зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и спровоцировало уличные протесты, — объяснил он.

Журналист считает, что европейцы до сих пор помнят о том, как офис американского президента Джо Байдена не проконсультировался с партнерами по НАТО накануне внезапного и некомпетентного ухода из Афганистана. Это также способствует росту опасений касательно непредсказуемости и ненадежности США в лице союзника, заключил Молони.

Ранее Politico писала о том, что администрация Байдена не ожидала решения главы украинского государства Владимира Зеленского о вступлении в НАТО. По словам собеседников издания, в Вашингтоне сохраняется противоречивое отношение к идее Киева стать членом Североатлантического альянса.