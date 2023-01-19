Экс-помощник Рейгана: эскалация США кризиса на Украине закончится кошмаром Помощник Рейгана Бэндоу: эскалация Вашингтоном кризиса на Украине приведет к кошмару

Фото: МО Украины

Белый дом должен пересмотреть собственные приоритеты на фоне украинского конфликта, поскольку любое более весомое вмешательство Вашингтона в ситуацию на Украине вполне возможно может закончится вовлечением США в полноценный конфликт с РФ, пишет обозреватель издания The American Conservative, экс-помощник американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, такое развитие событий приведет к неконтролируемыми последствиями, что в итоге может «превратиться в настоящий кошмар».

Решение за Америкой. Не за Украиной, не за Европой. <...> Если кто-то хочет отдавать будущее своей страны в руки [президента Украины Владимира] Зеленского, то да будет так. Вашингтон должен решить, какие риски он готов взять на себя от имени Украины и, следовательно, какие украинские амбиции должен финансировать американский народ, — говорится в сообщении.

Он добавил, что положение Киева по вопросу вступления в НАТО, несмотря на все заявления западных держав, демонстрирует, что участники Альянса не хотят втягивать себя в проблемы другой страны.

Ранее бывший советник Государственного департамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс написал в статье журнала National Interest, что причиной военного конфликта между Украиной и Россией является итоговое коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. В документе утверждалось, что Украина в будущем вступит в Альянс, и это вызвало обеспокоенность у Москвы. Другой причиной конфликта, по словам Филлипса, стала поддержка Вашингтоном акций протеста на Майдане.