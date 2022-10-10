В США назвали последствия для России в случае применения ядерного оружия WP: в России должна произойти смена власти, если Москва применит ядерное оружие

Фото: cayayofm/flickr.com

Если Москва применит ядерное оружие, то Запад должен обеспечить смену власти в России, написал в статье для американской газеты The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Он добавил, что в случае ядерного удара следует принять Украину в Североатлантический альянс. По словам политика, Запад должен надавить на Китай и Индию с тем, чтобы руководства этих стран осознали недопустимость дальнейшей поддержки Кремля.

Любое применение ядерного оружия должно немедленно сделать смену режима в России явной целью западной политики. А смену режима следует объяснять как отстранение от власти Путина — и всех других, непосредственно причастных к решению применить ядерное оружие, — написал Бильдт.

Бывший глава правительства Швеции также призвал наносить удары по стратегическим объектам России в случае применения ядерного оружия. Он допустил уничтожение Черноморского и Балтийского флотов или объектов по сжиженному природному газу в Арктике.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине. Российский лидер является центром принятия решений. Бывший советник высказался в контексте беседы о перспективах использования ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и возможном ответе Вашингтона. Болтон заявил, что высказывает мысль, которую должны услышать и руководители России, и ее жители.