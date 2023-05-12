В США назвали имя нового гендиректора Twitter WSJ: новым гендиректором Twitter может стать топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

Фото: Christoph Hardt / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Новым генеральным директором американской социальной сети Twitter может стать директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, Яккарино в настоящее время ведет переговоры, чтобы стать новым руководителем компании. Журналисты добавили, что в NBCUniversal Яккарино проработала более 10 лет.

Директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым генеральным директором компании Twitter, — сказано в публикации.

В статье отмечается, что в NBCUniversal она выступала за совершенствование методов оценки эффективности рекламы. О том, что нынешний владелец и руководитель Twitter американский миллиардер Илон Маск нашел себе замену в компании, сообщил сам бизнесмен. По его словам, это будет женщина, которая приступит к своим обязанностям через примерно полтора месяца.

Ранее сооснователь Twitter Джек Дорси выступил с критикой в адрес Маска за его подход к управлению компанией. По его словам, «все пошло наперекосяк». Он осудил нововведение, согласно которому за верификацию аккаунта приходится платить по $8 ежемесячно. Дорси отказался называть Маска «лучшим руководителем Twitter».