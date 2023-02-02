В США назвали главную угрозу для страны Спикер палаты представителей Маккарти: госдолг является главной угрозой для США

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Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что государственный долг является главной угрозой для страны, передает РИА Новости. По его словам, объем заимствований достиг 120 процентов американского ВВП. Он отметил, что это больше всей экономики США.

Американский госдолг сейчас составляет 120 процентов американского ВВП — то есть превышает по объему всю американскую экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории, — сказал Маккарти.

Он при этом подчеркнул, что у правительства есть проблемы с расходами, но уточнил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас «выше, чем когда-либо в истории».

Член палаты представителей республиканец Брайан Фитцпатрик ранее предложил отказаться от привязки уровня госдолга к доллару. Он считает, что вместо этого Штаты должны перейти к процентному соотношению к ВВП. По словам Фитцпатрика, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% ВВП страны, в 2018 году — порядка 70%, а сейчас 125%, что не является «устойчивой» ситуацией.