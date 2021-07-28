В США назвали главную ошибку Байдена в стратегии против России

Президенту Соединённых Штатов Джо Байдену следует укреплять противоракетный щит, поскольку располагающие мощным оружием Москва и Пекин в случае войны могут объединить свои ядерные арсеналы. Об этом заявил американский военный аналитик Джон Россомандо, пишет «ПолитРоссия».

Военный эксперт считает, что ошибка администрации Байдена в том, что она не признаёт, что в мире идёт гонка вооружений. Он подчёркивает, что бездействие власти и игра в страуса, прячущего голову в песок, не заставят проблему исчезнуть.

Россомандо полагает, что Вашингтон должен проявлять активнее беспокойство по поводу сближения России и Китая. Для этого, по его мнению, Белому дому следует изменить стратегию и инвестировать значительные средства в развитие системы противоракетной обороны США.

В противном случае расходы будут намного больше, если придётся восстанавливать разрушенные города или стратегические объекты, которые потенциально могут стать мишенями, — отметил аналитик.

Россомандо добавил, что действующая сейчас программа противоракетной обороны США не обеспечивает реальную защиту от растущих военных возможностей России или Китая. Так, по его словам, главная угроза — это гиперзвуковое оружие Москвы, от которого у США до сих пор нет защиты.

Ранее глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Глен Ван Херк заявил, что в 2028 году Соединённые Штаты намерены развернуть на территории Аляски системы противоракетной обороны (ПРО) нового поколения. По его словам, этот процесс движется в соответствии с графиком, американское агентство по противоракетной обороне уделяет большое внимание работе радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности.