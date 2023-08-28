В США назвали еще одну причину неудачного контрнаступления ВСУ Forbes: российские планирующие бомбы стали самым большим страхом ВСУ

Фото: МО Украины

Российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает американский журнал Forbes. Издание отмечает, что украинские военнослужащие признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом.

В статье приводятся слова украинского солдата Александра Солонько, назвавшего российские бомбы КАБ-500 самым большим страхом ВСУ, поскольку они обладают большой мощностью. Издание указало на низкую себестоимость изготовленных вручную планирующих бомб FAB, что является преимуществом России.

Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно, — подчеркивается в публикации.

В Forbes уточнили, что за все время контрнаступления ВСУ смогли продвинуться «менее чем на десять миль».

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что украинская армия сталкивается с трудностями в ходе контрнаступления из-за нерешительной военной поддержки со стороны западных союзников. По словам дипломата, было потеряно время, за которое Россия успела подготовиться к атакам ВСУ и сумела забаррикадироваться.