В США раскрыли, чего Вашингтон будет добиваться от Москвы по Украине Bloomberg: США хотят добиваться от России признания права Украины на свои войска

Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Стивен Уиткофф

США намерены убедить Россию признать право Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, этот вопрос планирует поднять спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сказано в материале, Вашингтон в контексте заключения мира в украинском конфликте хочет попросить у Москвы передать под американский контроль Запорожскую атомную электростанцию, а также обеспечить для Киева проход по реке Днепр. При этом авторы подчеркивают, что эти предложения окончательно пока не утверждены и могут быть изменены.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта с Россией, потому что хочет «торпедировать» мирный процесс. Она также напомнила о попытках Киева сорвать пасхальное перемирие в зоне спецоперации.

Также Захарова заявляла, что Зеленский подставил Соединенные Штаты, когда вооруженные силы страны применяли американские вооружения в ходе пасхального перемирия. По ее словам, украинский лидер сделал это как будто нарочно.