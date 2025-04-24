«Торпедирует мирный процесс»: Захарова о попытках Зеленского затянуть СВО Захарова заявила, что Зеленский намеренно сорвал переговоры по Украине в Лондоне

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта с Россией, потому что хочет «торпедировать» мирный процесс, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она также напомнила о попытках Киева сорвать пасхальное перемирие в зоне СВО, передает корреспондент NEWS.ru.

Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс, — сказала она.

Также Захарова заявляла, что Зеленский подставил Соединенные Штаты, когда вооруженные силы страны применяли американские вооружения в ходе пасхального перемирия. По ее словам, украинский лидер сделал это как будто нарочно.

Кроме того, представитель МИД РФ считает, что Вашингтон даже не считает нужным скрывать свое брезгливое отношение к украинскому лидеру. Она отметила, что западные кураторы купили его «с потрохами», решив заключить сделку по полезным ресурсам.

Между тем командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что при возможной встрече с Зеленским «отвесил бы ему оплеуху». Только физическое воздействие, полагает боевой генерал, помогло бы президенту Украины и бывшему артисту очнуться от иллюзий, в которых он пребывает в настоящее время.