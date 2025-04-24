Захарова раскрыла, как Зеленский «как будто специально» подставил США Захарова: Зеленский подставил США применением их оружия в пасхальное перемирие

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подставил Соединенные Штаты, так как ВСУ применили поставленные Вашингтоном вооружения в период пасхального перемирия, заявила во время брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинский лидер сделал это как будто нарочно, передает корреспондент NEWS.ru.

Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников. Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, ДНР, Крыму носили вызывающий циничный характер, — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что в ходе перемирия украинская армия применяла в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS. По ее словам, эти и другие нарушения моратория на прекращение огня делают все более очевидной недоговороспособность Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что с предложением Владимира Зеленского расширить формат перемирия и не наносить удары по гражданским объектам в течение 30 дней необходимо «разобраться». Прежде украинский лидер отмечал, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги.