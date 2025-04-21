Путин ответил на предложение не бить по гражданским объектам Путин призвал разобраться с идеей не бить по гражданским объектам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

С предложением не наносить удары по гражданским объектам необходимо «разобраться», заявил президент России Владимир Путин. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, сообщает ТАСС.

Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться, — сказал российский лидер.

Президент также отметил, что Москва положительно относится к любым мирным инициативам и рассчитывает, что Киев будет относиться так же. Глава государства вышел к представителям СМИ после вручения премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить формат перемирия, отказавшись от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней с возможностью дальнейшего продления. Он отметил, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги. По его словам, ситуация в эти дни оставалась спокойной, а достигнутая тишина стала примером для будущих договоренностей.

До этого Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи.