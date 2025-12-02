В США насчитали рекордное число постов Трампа всего за несколько часов

В США насчитали рекордное число постов Трампа всего за несколько часов Daily Beast: Трамп опубликовал более 160 постов в Truth Social за четыре часа

Президент США Дональд Трамп за одну ночь разместил на своей странице в соцсети Truth Social более 160 публикаций, сообщает американское издание Daily Beast. По данным журналистов, эта активность продолжалась почти четыре часа в период между 19:09 и 23:57 EST (с 03:09 до 07:57 мск).

Подавляющее большинство этих сообщений представляли собой репосты материалов, связанных с движением MAGA. Источниками для публикаций стали аккаунты телеканала Fox News, политического комментатора Бенни Джонсона и радиоведущего Алекса Джонса. Значительная часть постов также содержала критику в адрес политических оппонентов Трампа.

Как отмечает издание, подобная активность является для Трампа беспрецедентной. В пиковые моменты глава Белого дома публиковал более одного сообщения в минуту, при этом многие заметки дублировали друг друга.

Ранее Трамп рассказал о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Свою позицию он озвучил журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон, подчеркнув, что эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях.