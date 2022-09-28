В США намекнули на участие Белого дома во взрывах на «Северных потоках» Ведущий Fox News намекнул на участие Белого дома во взрывах на «Северных потоках»

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Ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Журналист напомнил, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в Январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».

Администрация Байдена действительно могла сделать что-то подобное? В это сложно поверить, но, учитывая, что это зверство и самый настоящий акт терроризма, мы должны напомнить, что совершенно случайно в этот же день был запущен новый трубопровод Baltic Pipe, который доставляет нероссийский газ в Европу, — рассказал Карлсон.

Журналист также указал на заявление бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского, который сразу после взрывов поблагодарил США за произошедшее. По словам Карлсона, если участие администрации Байдена в этом инциденте подтвердится, то это может стать поводом для начала прямого противостояния Москвы с Вашингтоном.

Благодарность бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» можно трактовать как официальное заявление о теракте. Такое мнение ранее высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.