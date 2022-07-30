В США Киеву намекнули на необходимость сменить тактику в отношении Москвы NI: США должны убедить Украину в урегулировании конфликта через переговоры

Фото: White House/Global Look Press

Вашингтон должен склонить Киев к завершению конфликта на Украине путем переговоров с Россией, заявили эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон. В статье для журнала National Interest они указали на возможность прекратить противостояние при помощи дипломатии.

Соединенные Штаты и НАТО должны дать четко понять Украине: Запад ожидает, что Киев воспользуется первой же возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставки вооружения и финансовые транши прекратятся, — подчеркивается в публикации.

Ее авторы уверены, что в соглашении должно учитываться интересы Москвы.

Ранее стало известно, что экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил: у Украины осталась последняя возможность урегулировать военный конфликт с Россией мирным путем. Он выступил с позицией, что для этого Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой.