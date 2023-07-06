В США хотят ускорить создание новых подводных беспилотников ВМС США запросили решения для ускорения создания новых подводных беспилотников

Фото: Richard Allen/US Navy

Беспилотник большого диаметра LDUUV

Военно-морские силы США запросили у партнеров из оборонного сектора решения, которые позволят ускорить создание новых подводных беспилотников (БПА) большого диаметра LDUUV. Новый аппарат, согласно уведомлению американского флота, должен подходить для дальнейших модификаций и поддержки различных полезных нагрузок, сообщает EADaily со ссылкой на The Defense Post.

Как уточняет издание, первоначально LDUUV должен был составлять 1,2 м в диаметре и 2,1 м в длину и разворачиваться с подводной лодки. Но, согласно новым требованиям ВМС США, БПА будет разработан таким образом, чтобы «подводные лодки с экипажем служили базовыми платформами для беспилотных операций». Кроме того, беспилотник должен быть коммерчески выгодным и обладать многодневным запасом хода. Отмечается, что прототип LDUUV прошел испытания в 2022 году.

В уведомлении говорится, что заинтересованные в сотрудничестве компании должны представить общее описание системы, включающее дальность хода, скорость, энергоемкость и ремонтопригодность будущего БПА. Аппарат необходимо обеспечить современными системами навигации, связи, наведения и управления. Кроме того, он должен быть пригодным для работы на глубине. Издание предполагает, что спешка ВМС США с разработкой может быть связана технологическими успехами России, в том числе с созданием автономного подводного аппарата «Посейдон».

Страны НАТО 5 мая завершили учения по усилению наблюдения за подводными лодками. Причиной послужили опасения из-за мониторинга Россией важнейших подводных объектов Евросоюза и США.