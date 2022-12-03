В США допустили возможность военного конфликта КНР с Тайванем Замгоссекретаря США Шерман допустила возможность военных действий между КНР и Тайванем

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уэнди Шерман

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне допускают возможность начала военных действий между КНР и Тайванем. По ее словам, в США намерены предотвратить подобное развитие событий, сообщает РИА Новости.

На протяжении почти 50 лет у нас сохранялся мир в Тайваньском проливе, и мы хотим поддерживать эти мир и стабильность. Однако я верю, что война потенциально возможна в условиях полного контроля со стороны Си Цзиньпина, — подчеркнула Шерман.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил, что США хотят сделать из Тайваня «второй киевский режим», который будет использоваться для давления на Китай так же, как Украина используется для давления на Россию. Так он отреагировал на новость о том, что ракетный крейсер США вошел в китайские воды у островов Наньша. Эксперт убежден, что Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.