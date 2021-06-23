В США действия полиции отправили в больницу более 400 тысяч человек

В США в последние несколько лет в отделения неотложной помощи из-за столкновений с полицией или охраной попадали более 400 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NBC.

Расследование проводилось телеканалом совместно с некоммерческой журналистской организацией Marshall Project, занимающейся вопросами уголовного правосудия.

В материале отмечается, что, согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний, с 2015 года лечение в отделениях неотложной помощи из-за насильственного взаимодействия с полицией или охраной проходили более 400 тысяч человек. При этом подчёркивается, что значительная часть правоохранителей не подсчитывает и не обнародует данные по количеству людей, которым в результате действий правоохранителей понадобилась помощь.

В 2020 году в США прошла волна протестов и беспорядков. Выступления начались после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее сообщалось, что в США три человека погибли в результате стрельбы в штате Огайо.