В США арестовали женщину, обвинившую власти в искажении данных по COVID-19

Полиция Флориды арестовала женщину-специалиста по статистике заболевания коронавирусом Ребеку Джонс, которая заявила о занижении властями штата данных о жертвах COVID-19.
Джонс была уволена из министерства здравоохранения Флориды после обвинений в адрес местных властей,
Женщина добровольно сдалась полиции после того, как власти выдали ордер на её арест. Как писала ранее в Twitter сама Джонс, во Флориде «бросают в тюрьмы учёных, которые знают правду и говорят её».
По данным на 17 января, в США с начала пандемии заболели более 23,7 млн человек, скончались по меньшей мере 395 тысяч.
Как сообщал NEWS.ru, медицинские службы США вынуждены сократить количество проводимых в стране тестов на коронавирус из-за массовой вакцинации населения. Сотрудников и финансов попросту не хватает для реализации обеих кампаний, которые проходят одновременно.