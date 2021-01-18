В США арестовали женщину, обвинившую власти в искажении данных по COVID-19

https://static.news.ru/photo/73ee25f4-710e-11e9-bd6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Флориды арестовала женщину-специалиста по статистике заболевания коронавирусом Ребеку Джонс, которая заявила о занижении властями штата данных о жертвах COVID-19.

Джонс была уволена из министерства здравоохранения Флориды после обвинений в адрес местных властей, сообщает телеканал CBS Miami. В ноябре против неё было начато расследование из-за несанкционированного проникновения в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре в доме Джонс был проведён обыск, в ходе которого правоохранители нашли доказательства её виновности.

Женщина добровольно сдалась полиции после того, как власти выдали ордер на её арест. Как писала ранее в Twitter сама Джонс, во Флориде «бросают в тюрьмы учёных, которые знают правду и говорят её».

По данным на 17 января, в США с начала пандемии заболели более 23,7 млн человек, скончались по меньшей мере 395 тысяч.

Как сообщал NEWS.ru, медицинские службы США вынуждены сократить количество проводимых в стране тестов на коронавирус из-за массовой вакцинации населения. Сотрудников и финансов попросту не хватает для реализации обеих кампаний, которые проходят одновременно.