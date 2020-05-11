В штате Нью-Йорк за сутки умер 161 человек из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3fabc74-93a4-11ea-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за последние сутки увеличилось число умерших из-за заражения COVID-19.

Число умерших — 161. Показатели по-прежнему слишком высоки, но лучше, чем они были, — отметил губернатор на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его сайте.

По его словам, самый трудный этап в штате пройден. Сейчас власти готовятся к частичному снятию некоторых санитарных ограничений. Предполагается, что изменения вступят в силу 15 мая.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

Как информировал NEWS.ru, ранее в ФБР заявили, что хакеры проникли в базы ведомств, исследующих коронавирус.