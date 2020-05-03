В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 280 человек

https://static.news.ru/photo/42413e5c-8d63-11ea-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 280, до этого скончались 299 человек. Об этом заявил губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, количество жертв за сутки существенно не меняется. Он подчеркнул, что «в целом тенденция хорошая». Всего в штате Нью-Йорк скончались 18 909 человек.

Общее число госпитализированных снижается, что является хорошей новостью, — 9786. Число случаев подключения к аппаратам ИВЛ снижается, — заявил Куомо во время пресс-конференции.

По его словам, за день было госпитализировано 789 человек.

NEWS.ru писал, что власти штата Нью-Йорк выявили антитела к коронавирусу почти у 20% жителей города. Губернатор Куомо отметил, что эти данные являются предварительными и усреднёнными.

Ранее в Нью-Йорке перекрыли часть автомобильных дорог вблизи парков, чтобы пешеходы могли соблюдать дистанцию в условиях пандемии. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио.