Власти Нью-Йорка выявили антитела к COVID-19 у почти 20% жителей города

https://static.news.ru/photo/e55d90ec-8c99-11ea-afc2-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Куомо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что у 19,9% жителей города есть антитела к COVID-19.

Если говорить про Нью-Йорк, вы видите больше всего (выявленных людей с антителами к коронавирусу) в Бронксе — 27,6%, в Бруклине — 19,2%, на Манхэттене — 17,3%, в Куинс — 18,4%, Статен-Айленд — 19,2%, — отметил политик на пресс-конференции.

По его словам, эти данные являются предварительными и усредненными. Но специалисты всё равно изучат, почему в Бронксе это число выше, чем в других районах, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в США за последние сутки коронавирусом заболели больше 34 тысяч человек. Всего в стране коронавирус диагностирован у 1,1 млн человек, число летальных исходов достигло 65 тысяч.