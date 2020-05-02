В США за последние сутки коронавирусом заболели больше 34 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/07b04422-8c73-11ea-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в США за сутки увеличилось на 34 037. Днём ранее заразились 29 515 человек.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также данные СМИ, за сутки скончались 1947 пациентов.

Всего в США коронавирус диагностирован у 1,1 млн человек, число летальных исходов достигло 65 тысяч.

NEWS.ru писал, что главный инфекционист США Энтони Фаучи не будет присутствовать на слушаниях о коронавирусе в качестве свидетеля. Источником запрета стал Белый дом. Заместитель пресс-секретаря Белого дома заявил, что участие чиновника контрпродуктивно на фоне снятия ограничительных мер в стране и ускорения разработки вакцины.

30 апреля американские власти заявили о начале разработки плана действий по привлечению к ответственности Китая за пандемию коронавируса. В качестве мер противодействия рассматривается отмена некоторых экономических обязательств перед Пекином.