В США за последние сутки коронавирусом заболели больше 34 тысяч человек

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в США за сутки увеличилось на 34 037. Днём ранее заразились 29 515 человек.
Как сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также данные СМИ, за сутки скончались 1947 пациентов.
Всего в США коронавирус диагностирован у 1,1 млн человек, число летальных исходов достигло 65 тысяч.
NEWS.ru писал, что главный инфекционист США Энтони Фаучи не будет присутствовать на слушаниях о коронавирусе в качестве свидетеля. Источником запрета стал Белый дом. Заместитель пресс-секретаря Белого дома заявил, что участие чиновника контрпродуктивно на фоне снятия ограничительных мер в стране и ускорения разработки вакцины.
30 апреля американские власти заявили о начале разработки плана действий по привлечению к ответственности Китая за пандемию коронавируса. В качестве мер противодействия рассматривается отмена некоторых экономических обязательств перед Пекином.
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