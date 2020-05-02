Главному инфекционисту США запретили быть свидетелем в слушаниях о COVID-19

https://static.news.ru/photo/80201a90-8c28-11ea-83ea-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Главному инфекционисту США Энтони Фаучи запретили давать показания на слушаниях по COVID-19 в Конгрессе.

Официальный представитель комитета по ассигнованиям Эван Холландер сообщил, что источником запрета на свидетельские показания Энтони Фаучи был Белый дом.

Комитет по ассигнованиям разыскивал Энтони Фаучи в качестве свидетеля на слушаниях по вопросам мер по борьбе с коронавирусом на следующей неделе на заседании подкомитета. Представитель администрации сообщил нам, что Белый дом запретил Энтони Фаучи давать показания, — привёл слова Эвана Холландера телеканал CNN.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подтвердил это решение. Он сообщил, что участие главного инфекциониста в обсуждениях контрпродуктивно на фоне снятия ограничительных мер и ускорения разработки вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство США предоставило охрану Энтони Фаучи из-за многочисленных угроз в его адрес. Отмечается, что он стал часто в последнее время появляться на публике. Затем последовали угрозы от недовольных жителей США, которые были возмущены установленными из-за коронавируса ограничениями в стране.