Власти США предоставили главному инфекционисту страны охрану из-за угроз

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В адрес директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи начали поступать многочисленные угрозы из-за установленных в стране ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. В связи с этим Министерство юстиции одобрило предоставление охраны главному инфекционисты государства.

Первым по поводу безопасности Фаучи выразил беспокойство глава Министерства здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Причина опасений заключалась в том, что главный инфекционист США в последнее время стал часто появляться на публике. Через некоторое время в его адрес начали поступать угрозы, исходившие от блогеров и обывателей правого толка. Недовольные американцы были возмущены установленными из-за коронавируса ограничениями в стране. Также они критики директора Национального института выступали за активизацию экономической активности.

Как отметили американские СМИ, именно Фаучи был одним из тех, кто призывал президента Дональда Трампа продлить рекомендации по социальному дистанцированию в рамках борьбы с распространением инфекции.

После поступления ряда угроз Минюст одобрил запрос по защите Фаучи. Теперь Министерство здравоохранения должно выделить доктору собственную охрану, передаёт газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человек, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 219 722 случая COVID-19. Во франции поставлено 57 780 таких диагнозов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава французского региона Гранд-Эст Жан Реттнер заявил, что американцы пытаются перекупить защитные маски, отправляемые из Китая по заказу Парижа.