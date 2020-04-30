США намерены добиться от Китая компенсаций за пандемию

https://static.news.ru/photo/75ed9442-8b1c-11ea-885a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Global Look Press

Власти США начали разработку плана действий по привлечению к ответственности за пандемию КНР. Вашингтон намерен добиться компенсации ущерба.

30 апреля 2020 года высокопоставленные чиновники США и управление служб разведки провели совещание на эту тему. В качестве мер противодействия, в случае отказа Китая компенсировать ущерб, рассматривалась отмена некоторых экономических обязательств перед Пекином. Отмечается, что инициатором этого выступает американский лидер Дональд Трамп.

Как ранее информировал NEWS.ru, аппарат директора Нацразведки США отрицает лабораторное происхождение коронавируса. Помимо этого, ведомство намерено изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о COVID-19.