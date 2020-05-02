Часть дорог в Нью-Йорке перекрыты, чтобы жители могли гулять

В Нью-Йорке перекрыта часть автомобильных дорог вблизи парков. Таким образом власти намерены обеспечить соблюдение пешеходами дистанции в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в своём Twitter. По его словам, первые семь миль будут перекрыты 2 мая.
В субботу мы собираемся открыть первые 7 миль улиц для пешеходов и велосипедистов, — написал он.
Мэр призвал граждан соблюдать дистанцию. По его словам, всего будет перекрыто 100 миль автомобильных дорог,
Ранее NEWS.ru писал о том, что число пациентов с подозрением на коронавирус за сутки в больницах Нью-Йорка выросло, а число пациентов с ИВЛ остаётся без изменений. Об этом заявил мэр Билл де Блазио.
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