Часть дорог в Нью-Йорке перекрыты, чтобы жители могли гулять

https://static.news.ru/photo/13df562c-8c85-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нью-Йорке перекрыта часть автомобильных дорог вблизи парков. Таким образом власти намерены обеспечить соблюдение пешеходами дистанции в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио в своём Twitter. По его словам, первые семь миль будут перекрыты 2 мая.

В субботу мы собираемся открыть первые 7 миль улиц для пешеходов и велосипедистов, — написал он.

Мэр призвал граждан соблюдать дистанцию. По его словам, всего будет перекрыто 100 миль автомобильных дорог, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число пациентов с подозрением на коронавирус за сутки в больницах Нью-Йорка выросло, а число пациентов с ИВЛ остаётся без изменений. Об этом заявил мэр Билл де Блазио.