В Нью-Йорке выросло число новых пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c5b5c6ee-8bbb-11ea-9e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число пациентов с подозрением на коронавирус за сутки в больницах Нью-Йорка выросло, а число пациентов с ИВЛ остаётся без изменений. Об этом заявил мэр Билл де Блазио.

За период с 28 по 29 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, выросло со 129 до 136. В то же время число пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, снизилось с 705 до 704, — сказал он.

Мэр также отметил, что прогресса удалось добиться, однако необходимо достичь того, чтобы число заражённых стремилось к нулю.

Как ранее писал NEWS.ru, Университет Хопкинса подсчитал число погибших от коронавируса в США. Их оказалось около 60 207 человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 18 076.