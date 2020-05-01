В Нью-Йорке выросло число новых пациентов с коронавирусом

Число пациентов с подозрением на коронавирус за сутки в больницах Нью-Йорка выросло, а число пациентов с ИВЛ остаётся без изменений. Об этом заявил мэр Билл де Блазио.
За период с 28 по 29 апреля число пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, выросло со 129 до 136. В то же время число пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, снизилось с 705 до 704, — сказал он.
Мэр также отметил, что прогресса удалось добиться, однако необходимо достичь того, чтобы число заражённых стремилось к нулю.
Как ранее писал NEWS.ru, Университет Хопкинса подсчитал число погибших от коронавируса в США. Их оказалось около 60 207 человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 18 076.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен