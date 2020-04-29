В США скончались от коронавируса более 60 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/67ebdc68-8a5a-11ea-a484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Ron Adar/Global Look Press

Университет Хопкинса подсчитал число погибших от коронавируса в США. Их оказалось около 60 207 человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке — 18 076.

На сегодняшний день в США выявлено более 1 028 217 случаев заражения COVID-2019. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи считает, что вирус вернётся осенью этого года. По его словам, необходимо срочно принять контрмеры.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с пандемией. Однако его идею сочли абсурдной.